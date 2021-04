Romande Energie : Achat de la société Bosson et Pillet SA

Communiqué de presse

Morges, le 30 avril 2021

Achat de la société Bosson et Pillet SA

Des services énergétiques renforcés dans le canton de Genève

Romande Energie par le biais de sa société fille Romande Energie Services SA poursuit son développement dans le domaine des services énergétiques et fait l'acquisition de la société Bosson et Pillet SA au Petit-Lancy (GE) avec effet au 1er mai 2021. La société est active dans les domaines du chauffage et de la ventilation dans le canton de Genève.

Active depuis 2018 dans le canton de Genève et poursuivant sa stratégie de développement pour asseoir son expertise et ses activités dans l'ensemble de la Suisse romande, Romande Energie Services SA complète sa présence au bout du lac avec l'acquisition de la société Bosson et Pillet SA.

Créée en 1970, Bosson et Pillet SA jouit d'une solide réputation et est une entreprise leader dans les domaines du chauffage et de la ventilation sur le marché genevois. Ces services s'inscrivent parfaitement dans le catalogue de prestations de Romande Energie Services SA. Par ailleurs, la volonté des actuels propriétaires de la société en matière d'environnement et de transition énergétique rejoignent les valeurs du Groupe Romande Energie qui y voit un réel potentiel pour compléter son bureau genevois.

Potentiel important en matière d'efficience énergétique

Bosson et Pillet SA compte parmi ses clients nombre de communes et de régies immobilières soucieuses de pouvoir contribuer à optimiser l'efficience énergétique de leurs bâtiments. En remplaçant par exemple les installations à mazout par des pompes à chaleur, ce ne sont pas moins de 4'000 tonnes d'économie de CO2 par an qui pourraient être réalisées.

Nous nous réjouissons de bénéficier du savoir-faire de la société Bosson et Pillet et espérons ensemble pouvoir contribuer activement à la transition énergétique du canton en apportant

également notre expertise en matière de rénovation et d'efficience énergétique » précise Oliviero Iubatti, administrateur délégué de Romande Energie Services SA.

Activités renforcées

Société du Groupe Romande Energie, Romande Energie Services SA entend répondre à l'évolution de la demande de ses clients et développer son savoir-faire dans toute la Suisse romande. Elle propose une offre diversifiée, enrichie de solutions clés en main et innovantes

telles que la rénovation ou la gestion technique des bâtiments - dans les principaux domaines suivants : chauffage, chauffage à distance, ventilation, sanitaire, climatisation, réfrigération, installations électriques, salles blanches, solaire photovoltaïque/thermique et automation.

1