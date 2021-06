Communiqué de presse Annonce événementielle selon l'art. 53 du Règlement de cotation Morges, le 28 juin 2021

Romande Energie complète son Comité de direction en confiant l'Unité de Support Digital & Innovation à Madame Assia Garbinato

Mme Assia Garbinato, Chief Data Officer chez Romande Energie depuis janvier 2020 a été nommée Directrice de l'Unité de Support Digital & Innovation du Groupe au 1er juillet 2021. Elle rejoint ainsi un Comité de direction avec pour but de contribuer à la création d'un écosystème digital pour nos nouveaux produits et services. Avec l'innovation, ceux-ci contribueront à accélérer la nécessaire transition énergétique de nos clients.

En lui confiant ce pôle d'activités, le Groupe mise sur l'expertise, les valeurs Agile et le management inclusif qui caractérisent Assia Garbinato et qui permettront à Romande Energie de se positionner sur un marché en pleine mutation juridique, technologique et environnementale. L'Unité digitale créée en janvier 2020 a pour objectif de placer au cœur de ses activités l'expérience client, la création de nouveaux modèles d'affaires et l'efficience des processus, le tout soutenu par de l'expertise digitale et analytique ainsi que des compétences marketing et communication.

Née en Algérie où elle obtient son diplôme d'ingénieur en informatique en 1994, Mme Assia Garbinato arrive en 1995 à l'EPFL pour y faire son doctorat en informatique. Après son obtention, elle commence sa carrière professionnelle dans une startup, puis intègre le groupe Kudelski en qualité de Software Engineer. Elle rejoint dès 2006 la société Vaudoise Assurances où elle occupe le poste de Head of Data & Information Management. C'est en janvier 2020 qu'elle entre chez Romande Energie en qualité de Chief Data Officer où elle travaille sur la valorisation de la donnée au service de la transition énergétique.

Les métiers évoluent, de nouvelles compétences en matière de durabilité ou de digitalisation doivent compléter nos expertises actuelles et renforcer ainsi nos trois piliers RSE (responsabilité sociétale d'entreprise). Cette Unité de Support Digital & Innovation s'inscrit ainsi dans l'ambition du Groupe.

Romande Energie se réjouit d'accueillir Assia Garbinato dans sa nouvelle fonction et de compléter ainsi son équipe de Direction. Le Comité de direction poursuit son évolution vers plus de mixité et des compétences pointues afin de relever les défis de demain et ancrer le Groupe comme moteur de la décarbonisation de la Suisse romande.

________________________