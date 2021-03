Communiqué de presse

Morges, le 30 mars 2021

Romande Energie poursuit sa transformation culturelle en engageant une Directrice des Richesses humaines

Mme Virginie Vasselon rejoindra Romande Energie le 1er août 2021 en qualité de Directrice des Richesses humaines. Cette nouvelle dénomination de la fonction DRH s'inscrit dans la volonté du Groupe de développer les richesses et talents de nos collaboratrices et collaborateurs.

Forte de ses trois piliers RSE (Responsabilité sociétale d'entreprise), Romande Energie souhaite plus que jamais renforcer sa marque employeur et ainsi développer les talents de ses collaboratrices et collaborateurs, tout en se donnant la mission d'en attirer de nouveaux. Dans un marché de l'énergie en pleine mutation technologique et environnementale, nos métiers évoluent, de nouvelles compétences en matière de durabilité ou de digitalisation doivent compléter nos expertises actuelles, et une culture plus participative est souhaitable. Ces changements ont rendu nécessaire à nos yeux l'évolution de la fonction RH et nous ont amené au choix communiqué aujourd'hui.

Mme Virginie Vasselon, au bénéfice d'un parcours international et multi-sectoriel dans le métier des Ressources Humaines, apporte une solide expérience en matière de transformation managériale et culturelle. Elle a mené à bien de nombreux projets de transformation au sein de différentes entreprises, actionnant à cette occasion les leviers clés de réflexion stratégique autour des compétences, des nouveaux modèles de leadership et de gestion des talents. Son expérience et sa vision la mènent aujourd'hui à rejoindre notre Groupe où l'humain occupe une place centrale.

Romande Energie se réjouit d'accueillir Mme Virginie Vasselon et de compléter ainsi son équipe de Direction. Comme annoncé fin 2020, M. Jean-Daniel Habegger, actuel Directeur des Ressources humaines, se consacrera, dès le 1er août 2021, au développement de l'inclusion sociale et de la diversité au sein de notre entreprise. Le Comité de direction continue ainsi son évolution vers plus de mixité afin de relever les défis de demain et d'ancrer le Groupe dans la transformation énergétique de la Suisse romande.

