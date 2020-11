Romande Energie : poursuit son expansion en France dans les énergies renouvelables

Après l'achat de plusieurs centrales hydro-électriques, solaires et éoliennes en France depuis 2013, le Groupe Romande Energie vise à compléter sa base historique de production dans l'hydro-électricité en Suisse romande par une diversification technologique et géographique. Ce partenariat s'inscrit en cohérence avec la stratégie du Groupe.

Romande Energie France et Calycé Développement signent un partenariat de co-développement d'un portefeuille de 15 projets de parcs éoliens en France, dans les régions Grand Est, Hauts-de-France et Pays de la Loire. Ces projets représentent une puissance totale de 646 MW. Cette acquisition illustre l'ambition de Romande Energie d'accélérer la nécessaire transition énergétique.

Le Groupe Romande Energie en bref

Fruit de plus de 130 ans d'histoire, le Groupe Romande Energie est un acteur intégré proposant des solutions durables sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électricité :

Premier fournisseur d'électricité en Suisse romande

Plus de 400 MW net de production 100% renouvelable en Suisse et en France

Un réseau de distribution d'électricité de plus de 10'500 km dont la gestion d'actifs est certifiée

ISO55001 : 2014

ISO55001 : 2014 Une filiale dédiée aux services énergétiques

Par sa production 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de développement durable, le Groupe Romande Energie entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs, un meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des prestations de haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses clients, afin de les accompagner dans la transition énergétique.

Le Groupe Romande Energie poursuit une stratégie active de développement et d'investissement dans son activité de production d'électricité en Suisse et en France. A ce titre, Romande Energie a créé une filiale dotée d'une structure légère et efficace pour acquérir et gérer des actifs de production en France. Depuis 2013, Romande Energie France a ainsi constitué un portefeuille de 11 actifs éoliens, solaires et hydro-électriques.

Pour plus d'informations sur le Groupe Romande Energie : www.romande-energie.ch

Calycé Développement en bref

Calycé Développement est une société spécialisée dans le développement de projets éoliens, qui met l'ancrage local au cœur de sa stratégie.

Fondée en 2011 et basée en Champagne-Ardenne, Calycé développe des projets de haute qualité, bien adaptés aux spécificités locales. Le processus de développement des projets est facilité par la connaissance historique du secteur d'implantation, ainsi qu'à un réseau de connaissances et de partenaires.

L'engagement personnel et la réactivité des membres de Calycé ont permis de développer un portefeuille de projets représentant une capacité supérieure à 1'000 MW, dont 226 MW ont déjà été mis en service.

Pour plus d'informations sur Calycé Développement : www.calyce-developpement.fr