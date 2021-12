Romande Energie remporte l'appel d'offre pour le chauffage à distance à Montreux Communiqué de presse (PDF)

Données financières CHF USD EUR CA 2021 595 M 644 M 572 M Résultat net 2021 99,3 M 107 M 95,4 M Dette nette 2021 102 M 111 M 98,2 M PER 2021 14,9x Rendement 2021 2,65% Capitalisation 1 396 M 1 514 M 1 340 M VE / CA 2021 2,52x VE / CA 2022 2,52x Nbr Employés 1 146 Flottant 26,2% Graphique ROMANDE ENERGIE HOLDING SA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ROMANDE ENERGIE HOLDING SA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Cloture 1 360,00 CHF Objectif de cours Moyen 1 600,00 CHF Ecart / Objectif Moyen 17,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Christian Petit Chief Executive Officer & General Manager Nicolas Conne Finance Director Guy Mustaki Chairman Wolfgang Martz Vice Chairman Jean-Jacques Miauton Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ROMANDE ENERGIE HOLDING SA 20.35% 1 514 NEXTERA ENERGY 17.87% 178 437 DUKE ENERGY CORPORATION 12.54% 79 273 ENEL S.P.A. -18.49% 77 293 SOUTHERN COMPANY 8.81% 70 837 IBERDROLA, S.A. -16.68% 67 873