Romande Energie va relever les prix de l'énergie l'année prochaine

Zurich (awp) - Romande Energie va relever ses tarifs entre 0,9% et 1,2% en 2022 pour les clients ménages et les petites entreprises. Parallèlement, le groupe énergétique morgien va augmenter le prix de reprise pour les installations d'énergies renouvelables.

L'année prochaine devrait voir les coûts d'acheminement augmenter, "notamment en raison de l'augmentation des coûts de transport payés à la société nationale Swissgrid, ainsi qu'aux coûts engendrés par les compteurs intelligents déployés dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050", explique Romande Energie mardi dans un communiqué.

La composante énergie devrait quant à elle rester stable, "malgré la hausse actuelle des prix du marché", poursuit l'entreprise, soulignant que le quart du prix de l'électricité dépend du réseau national de transport, de l'énergie de réglage et des taxes et émoluments des pouvoirs publics, et est à ce titre rétrocédé à Swissgrid et aux collectivités publiques.

Dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir le développement des énergies renouvelables, Romande Energie a également annoncé une hausse de 8,16 à 9,5 centimes par kilowattheure (kWh) du tarif de l'électricité refoulée sur le réseau par les installations d'une puissance jusqu'à 100 kilovoltampères (kVA).

buc/vj