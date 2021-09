Romande Energie veut investir 1,4 milliard et créer 250 emplois

Lausanne (awp) - Romande Energie se dote d'une nouvelle stratégie et prévoit d'investir 1,4 milliard de francs suisses d'ici 2026, dont plus d'un tiers dans la production d'énergies solaire et thermique. Cette feuille de route aux accents durables sera couplée à une campagne de recrutement à hauteur de 250 emplois.

L'annonce intervient alors que Romande Energie a bouclé le premier semestre sur des résultats probants, enregistrant de la croissance dans toutes les unités d'affaires et malgré une base de comparaison défavorable liée à une vente immobilière qui avait dopé la performance 2020, précise un communiqué diffusé jeudi.

La nouvelle stratégie vise à répondre aux différents enjeux que va devoir relever la société vaudoise, qu'ils soient liés au climat, aux changements législatifs ou à l'approvisionnement en énergie. Une part de 70% des 1,4 milliard sera consacrée à la croissance, le reste à la maintenance, a détaillé le directeur général (CEO) Christian Petit lors d'une conférence de presse à Lausanne.

Sur le montant total, 250 millions seront alloués à la production solaire et 200 millions à la thermie. L'effort de recrutement de 250 emplois sera mené à tous les niveaux de l'entreprise, allant des monteurs réseau aux chauffagistes, en passant par des ingénieurs, a assuré M. Petit. Le nombre d'équivalent plein temps devrait atteindre 1225 d'ici 2026.

Même avec une trésorerie saine et aucun emprunt à rembourser, Romande Energie ne parviendra pas à financer ses nouvelles ambitions avec ses propres moyens. "Plusieurs solutions sont à l'étude pour modéliser ce besoin de financement et trouver le bon véhicule, que ce soit au travers d'un financement en un bloc (...) ou de manière plus structurée", a précisé le directeur financier (CFO) Nicolas Conne.

Augmenter le flottant

L'énergéticien vaudois compte également réduire ses émissions de CO2, mais sans se fixer d'objectif en chiffres absolus. "Le taux d'intensité de carbone de notre franc de chiffre d'affaires est de 138 grammes. Notre objectif est de viser un premier palier à 108 grammes d'ici 2026, soit une chute de 22%", selon le CEO.

Romande Energie émet chaque année près de 85'000 tonnes de CO2, dont plus de la moitié proviennent des achats de matériel. "Nous avons un gros travail à faire avec nos fournisseurs", a admis le patron du groupe.

Nicolas Conne a par ailleurs souligné que des solutions étaient à l'étude pour augmenter le flottant du capital-actions du groupe et pour que l'action se rapproche de sa valorisation théorique, mesurée à l'aune des fonds propres. A 12h41, le titre bondissait de 4% à 1305 francs suisses.

Au premier semestre, Romande Energie a généré un chiffre d'affaires de 298,8 millions de francs suisses, en hausse de 3% sur un an. En 2020, la société avait profité de la vente de parcelles immobilières pour 18 millions. Apurée de cet effet, la croissance s'est élevée à 10%.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a accusé un recul de 30% à 31,4 millions de francs suisses. L'Ebit ajusté de l'effet non-récurrent susmentionné a réalisé un bond de 18%. Dopé par les résultats d'Eos Holding et d'Alpiq, le bénéfice net s'est envolé de 46% à 48,3 millions de francs suisses.

