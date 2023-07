RONGAN PROPERTY CO.,LTD. est une société basée en Chine dont l'activité principale est le développement et la distribution de biens immobiliers. La société est principalement impliquée dans le développement de biens immobiliers, la location de biens immobiliers, la gestion de biens immobiliers, ainsi que l'agence de construction et la construction de bâtiments. La société développe principalement des propriétés commerciales et résidentielles. Son activité de location de biens immobiliers consiste en la location de deux immeubles de bureaux commerciaux. La société exerce ses activités principalement sur le marché national.

Secteur Développement et opérations immobilières