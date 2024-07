Rongsheng Petro Chemical Co., Ltd. est spécialisé dans la production et la commercialisation de fibres pétrochimiques et chimiques. Les produits comprennent des fils PTA, des fils de polyester complètement étirés (FDY), des fils préorientés en polyester (POY), des fils texturés étirés en polyester (DTY), des filaments de polyester et des tranches de polyéthylène téréphtalate (PET). 92,4% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Produits chimiques de base