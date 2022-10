Les raffineurs chinois ZPC et ChemChina obtiennent des quotas supplémentaires d'importation de pétrole brut pour 2022 -sources

Séparément, la société d'État China National Chemical Corp, mieux connue sous le nom de ChemChina, a reçu 4,28 millions de tonnes de quota supplémentaire pour le reste de l'année 2022, selon une source commerciale ayant connaissance de la question.

Sinochem Holdings, société mère de ChemChina, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire par courriel.

L'émission de nouveaux quotas pour 2022 alors qu'il ne reste qu'un peu plus de deux mois de l'année suggère que les deux raffineurs pourraient accélérer les importations afin d'utiliser pleinement leurs quotas avant la date limite.

Ces ajouts portent le montant total des quotas d'importation de pétrole brut du pays jusqu'à présent pour 2022 - attribués principalement aux raffineurs indépendants - à 178,89 millions de tonnes. À titre de comparaison, le total annuel des quotas libérés en 2021 s'élevait à environ 189 millions de tonnes.

Avec cette nouvelle émission, ZPC, le plus grand raffineur de Chine avec une capacité de traitement du brut de 800 000 barils par jour, a obtenu 40 millions de tonnes de quotas pour l'année, correspondant entièrement à sa capacité de raffinage.

"(Notre) usine a augmenté ces dernières semaines les volumes de traitement du brut. Notre objectif est d'utiliser pleinement les quotas", a déclaré le cadre, qui a refusé d'être nommé car il n'est pas le porte-parole de la société.

Dans le but d'encourager une plus grande production des raffineries pour aider une économie en difficulté, les autorités ont émis plus tôt ce mois-ci une petite partie des quotas d'importation de pétrole brut du premier lot pour 2023, plusieurs mois avant le calendrier habituel.