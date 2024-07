Rongxin Education and Culture Industry Development Co. a annoncé que l'AGE tenue le 19 juillet 2024 avait approuvé l'élection de Sun Zhaozhi et Wang Yichuan en tant qu'administrateurs non indépendants, de Liu Fengyun et Ren Haiyun en tant qu'administrateurs indépendants, et de Wang Dong et Zhang Xiaoshuang en tant que superviseurs non salariés.