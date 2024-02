Root, Inc. est une société holding. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, à savoir Root Insurance Company, Root Property & Casualty Insurance Company et Root Reinsurance Company, Ltd. La société est une compagnie d'assurance basée sur la technologie qui exploite un modèle de vente directe au consommateur, ses clients d'assurance personnelle étant acquis par le biais d'applications mobiles et de sa plateforme intégrée. Elle propose des produits d'assurance auto et locataire souscrits par Root Insurance Company et Root Property & Casualty Insurance Company. En recueillant et en synthétisant des données comportementales sensorielles sur diverses variables de conduite, y compris la distraction au volant, la société tarifie les polices en se fondant davantage sur la causalité que sur la corrélation. Elle utilise la télématique, la technologie mobile et sa plateforme numérique pour collecter des points de données qu'elle évalue lors de la tarification et de la souscription de certaines de ses polices d'assurance, de la gestion des sinistres et de l'assistance à la clientèle. Elle se concentre principalement sur le marché de l'assurance automobile aux États-Unis.