Roper Technologies, Inc. est un groupe diversifié organisé autour de 4 familles de produits : - produits de technologie industrielle (29,7% du CA) : pompes industrielles, équipements de comptage et de mesure des flux, valves industrielles et dispositifs de commande, équipements dédiés à l'analyse des matériaux, etc. ; - produits d'imagerie scientifique et industrielle (29,6%) : produits et logiciels d'imagerie numérique, équipements médicaux, ordinateurs portatifs et embarqués, etc. ; - produits de radiofréquence (28,5%) : systèmes interurbains et dispositifs de contrôle du trafic, systèmes de sécurité et de contrôle des accès, systèmes de suivi des actifs mobiles, dispositifs de surveillance à distance de la température, etc. ; - systèmes de contrôle et d'énergie (12,2%) : systèmes de contrôle, équipements de test des propriétés des fluides, capteurs, instruments de contrôle et de mesure non-destructifs, etc.

Secteur Logiciels