La perte de Roquefort Therapeutics se creuse en raison de l'augmentation des coûts administratifs

(Alliance News) - Roquefort Therapeutics PLC a annoncé une perte accrue pour 2022 en raison de l'augmentation des coûts dans plusieurs domaines, l'année comprenant une acquisition réussie, et a déclaré qu'elle s'attendait à atteindre ses objectifs pour l'année en cours.

Roquefort est une société de biotechnologie basée à Londres qui se concentre sur le développement de médicaments pour les cancers difficiles à traiter.

La société a enregistré une perte avant impôts de 1,6 million de livres sterling en 2022, contre 917 433 livres sterling l'année précédente. Elle n'a pas non plus déclaré de revenus pour l'année dernière, contre 719 GBP en 2021.

Roquefort a déclaré que les dépenses administratives ont augmenté pour atteindre 1,3 million de livres sterling, contre 252 392 livres sterling au cours des mêmes périodes. Les dépenses de recherche et développement sont passées de 698 GBP à 319 315 GBP. Toutefois, le coût des marchandises vendues est passé de 10 069 GBP à zéro, tandis que les coûts associés à une acquisition sont passés de 224 744 GBP à zéro.

La société n'a pas déclaré de dividende pour 2022, comme l'année précédente.

Les faits marquants de l'année dernière comprennent l'acquisition par Roquefort de la société de biotechnologie spécialisée dans le cancer Oncogeni Ltd pour 5,5 millions de livres sterling en septembre. La société a déclaré que cette acquisition a permis d'ajouter quatre programmes de développement de médicaments entièrement financés à son portefeuille préclinique et a fait état d'"avantages significatifs en termes de coûts" grâce à l'accès au laboratoire "ultramoderne" d'Oncogeni à Stratford-upon-Avon.

Roquefort a également déclaré que cette année, ses programmes d'anticorps Midkine ont démontré avec succès la sécurité in vivo dans les études de développement préclinique et ont progressé dans les études d'efficacité.

Roquefort a déclaré qu'il prévoyait d'atteindre les objectifs de préparation clinique pour l'un de ses programmes de développement au cours du second semestre de cette année. L'entreprise a également annoncé son objectif stratégique de "tirer parti du changement de paradigme selon lequel 90 % des programmes biotechnologiques réussis sont acquis".

Ajan Reginald, directeur général, a déclaré : "En résumé, au cours des six premiers mois de l'année, la société a enregistré des résultats positifs : "En résumé, au cours des six premiers mois de 2023, nous avons intégré avec succès Oncogeni pour former un groupe d'oncologie matériel, accéléré les programmes de cancérologie pour atteindre les étapes critiques de R&D en temps utile et en respectant le budget, et démontré notre modèle commercial de réalisation de la valeur par le biais de transactions de licence".

"Cela a permis d'établir les bases stratégiques et commerciales à partir desquelles le groupe créera de la valeur pour les actionnaires en 2023-2024."

Les actions de Roquefort ont été suspendues le 2 mai en raison de la publication tardive de ses résultats pour 2022. Elles étaient évaluées à 6,81 pence à Londres lundi.

