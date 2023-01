Les actions de Roquefort en hausse, la fin d'année chargée incitant à des perspectives optimistes

(Alliance News) - Roquefort Therapeutics PLC s'est montrée lundi optimiste quant à ses perspectives pour la nouvelle année, après un dernier trimestre 2022 bien rempli.

Roquefort Therapeutics est une société de biotechnologie basée à Londres, qui développe des médicaments de première classe dans le segment de l'oncologie avant d'établir des partenariats ou de vendre à des sociétés pharmaceutiques plus importantes.

Vers la fin de l'année dernière, la société a continué à développer ses quatre médicaments anticancéreux précliniques par le biais d'une combinaison de partenariats. Elle a récemment signé des accords de partenariat et commencé des programmes de développement préclinique avec plusieurs centres de recherche universitaires.

Il s'agit notamment de l'Olivia Newton-John Cancer Research Institute, du Lowy Cancer Research Centre, du Hawkins Laboratory of Biochemistry & Genetics et de la School of Medical Sciences - situés à la fois à Melbourne et à Sydney.

"Ces partenaires complètent notre propre expertise interne et notre infrastructure de laboratoire de classe mondiale et nous permettent de mettre en œuvre une stratégie de développement plus large et plus efficace", a déclaré le directeur général Ajan Reginald.

Roquefort a également nommé Emma Morris au poste de responsable de la recherche préclinique. Mme Morris occupait auparavant un poste de chercheur principal dans le domaine de la recherche sur le cancer à l'Université d'Oxford.

Pour l'avenir, Roquefort a entamé des discussions sur l'octroi de licences avec plusieurs grandes sociétés biopharmaceutiques.

Ces discussions sur l'octroi de licences sont axées sur des partenariats pour les principaux programmes thérapeutiques contre le cancer de la société, notamment les anticorps Midkine, les ARN thérapeutiques Midkine, les siRNA thérapeutiques STAT-6 et la thérapie cellulaire MK.

Ils portent également sur des applications non essentielles, telles que les diagnostics, la détection de biomarqueurs et les domaines thérapeutiques en dehors du cancer.

"Nous commençons 2023 avec un élan significatif et nous sommes impatients de mettre à jour le marché sur nos progrès en temps voulu", a déclaré le PDG Reginald.

Les actions de Roquefort se négociaient en hausse de 2,1% à 6,51 pence chacune à Londres lundi après-midi.

