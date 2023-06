Roquefort Therapeutics célèbre les résultats de ses essais sur les anticorps anticancéreux

(Alliance News) - Roquefort Therapeutics PLC a déclaré lundi que sa récente étude in vivo ciblant les cancers exprimant la ligne médiane a montré un succès "significatif" de ses principaux programmes d'anticorps, ce qui, selon son PDG, "démontre le potentiel d'un médicament de premier ordre".

Roquefort Therapeutics est une société de biotechnologie basée à Londres qui se consacre au développement de médicaments pour les cancers difficiles à traiter. Les résultats d'efficacité in vivo concernent ses anticorps CAB-101 et CAB-102, les principaux programmes parmi ses anticorps humanisés brevetés en interne, qui ciblent les cancers présentant une forte expression du gène codant pour la protéine midkine.

L'étude in vivo a testé les capacités anticancéreuses des deux anticorps dans un modèle expérimental validé d'ostéosarcome, une forme de cancer des os que l'on trouve le plus souvent chez les enfants plus âgés.

Roquefort Therapeutics a déclaré que le traitement par CAB-101 a entraîné une "réduction statistiquement significative" des métastases pulmonaires, tandis que CAB-102 a réduit le taux de croissance de la tumeur primaire. Les résultats détaillés restent sous embargo, mais Roquefort prévoit de les publier en temps voulu lors d'une "conférence de premier plan sur la recherche en cancérologie".

Roquefort Therapeutics a déjà annoncé en janvier que ses programmes d'anticorps midkine avaient démontré avec succès leur innocuité in vivo contre le cancer métastatique du sein et du poumon.

L'ostéosarcome est la première indication de médicament orphelin de Roquefort pour les anticorps midkine. Roquefort a déclaré que cela reflétait sa décision stratégique de cibler la "niche de marché significative" des cancers avec un besoin clinique important non satisfait et une voie de développement accélérée.

"Notre raisonnement était qu'en ciblant la midkine, nous serions en mesure d'attaquer à la fois les tumeurs primaires et les métastases. Les résultats in vivo confirment cette approche et démontrent le potentiel d'un médicament de premier ordre", a commenté Ajan Reginald, directeur général.

"Cette stratégie visant à se concentrer sur des domaines où les besoins médicaux non satisfaits sont importants est étayée par les mesures incitatives en faveur des médicaments orphelins (notamment l'exclusivité commerciale, des essais cliniques efficaces et des incitations fiscales), ainsi que par la valorisation du marché et le retour sur investissement plus élevés pour les investisseurs dans les sociétés dont les médicaments orphelins ont été approuvés", a-t-il ajouté.

Les actions de Roquefort Therapeutics étaient en hausse de 3,3 % à 6,97 pence à Londres lundi.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.