Roquefort Therapeutics plc, anciennement Roquefort Investments plc, est une société d'investissement. La société a été créée pour acquérir des entreprises axées sur le secteur de la biotechnologie médicale. La société considère que les entreprises de biotechnologie médicale qui sont au stade de la recherche ou du développement préclinique sont en phase de démarrage. La société se concentre également sur l'acquisition d'entreprises situées au Royaume-Uni, en Europe continentale et en Australie. La société se concentre sur les opportunités de démarrage dans le secteur de la biotechnologie médicale, notamment le développement de médicaments et de vaccins, les diagnostics, l'immunothérapie et la thérapie cellulaire et génique. La société n'a pas encore commencé ses activités.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds