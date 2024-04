Roquefort Therapeutics PLC est une société de biotechnologie. La société se concentre sur le développement de médicaments précliniques destinés à traiter des cancers difficiles à traiter. Le portefeuille de la société comprend cinq médicaments anticancéreux précliniques protégés par des brevets et entièrement financés. Son portefeuille de médicaments comprend des anticorps Midkine ayant fait l'objet d'études d'efficacité et de toxicologie in vivo, des oligonucléotides Midkine ayant une action d'édition de gènes anticancéreuse, des ARNm Midkine ciblant les tumeurs solides, des siARN STAT-6 ciblant les tumeurs solides ayant une efficacité in vivo, et une thérapie cellulaire MK ayant une action anticancéreuse directe et médiée par les NK. La société opère par l'intermédiaire de ses filiales Lyramid Pty Ltd (Lyramid) et Oncogeni Ltd. Lyramid est engagée dans le développement de médicaments pour une nouvelle cible thérapeutique, la Midkine (un facteur de croissance humain associé à la progression du cancer). Oncogeni Ltd a développé deux familles de médicaments cellulaires et ARN pour l'oncologie.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds