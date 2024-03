Roquefort Therapeutics plc est une société de biotechnologie. La société développe des produits jusqu'à la phase préclinique en se concentrant sur le segment de l'oncologie. La société opère par l'intermédiaire de ses filiales Lyramid Pty Ltd (Lyramid) et Oncogeni Ltd. Lyramid est une société de biotechnologie préclinique qui se concentre sur le développement de médicaments thérapeutiques inhibiteurs de l'acide ribonucléique (ARN) Midkine, premiers de leur classe, pour le traitement du cancer, des maladies inflammatoires chroniques et auto-immunes, ainsi que des maladies pulmonaires telles que le COVID-19. Lyramid a identifié le potentiel thérapeutique de Midkine pour un certain nombre d'indications cliniques dont les besoins ne sont pas satisfaits. Lyramid a également l'intention de développer ses médicaments à base d'oligonucléotides, et éventuellement d'anticorps, par le biais d'un développement préclinique et clinique précoce. Oncogeni Ltd se concentre sur le développement de médicaments brevetés contre le cancer.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds