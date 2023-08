(Alliance News) - Roquefort Therapeutics PLC a annoncé lundi avoir déposé une demande de brevet PCT en phase internationale pour ses thérapies anticancéreuses à base d'ARNm et d'oligonucléotides ARN.

La société de biotechnologie basée à Londres, qui se concentre sur le développement de médicaments pour les cancers difficiles à traiter, a déclaré que le brevet PCT, qui est régi par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, fournira une protection par brevet pour son invention dans plus de 155 pays.

La société a déclaré que le dépôt de ce brevet renforcera son portefeuille de propriété intellectuelle et consolidera sa position de leader dans l'utilisation d'ARNm et d'oligonucléotides d'ARN ciblant les protéines midkines.

Roquefort a indiqué que ses thérapies anticancéreuses à base d'ARN et d'ARNm font actuellement l'objet d'études in vitro et in vivo à l'université de Sydney et à l'université de Nouvelle-Galles du Sud.

Le directeur général, Ajan Reginald, a déclaré : "La technologie de l'ARNm promet de révolutionner le monde de la santé : "La technologie de l'ARNm promet de révolutionner les traitements futurs du cancer et nous sommes donc ravis de faire partie de ce domaine de pointe pour traiter les cancers les plus difficiles à traiter. Les oligonucléotides ARNm et ARN s'attaquent tous deux à la nouvelle cible Midkine, pour laquelle la société est pionnière. L'expression de Midkine est fortement associée à la progression du cancer et à une faible survie.

"Nous pensons que Midkine deviendra une cible validée très attrayante et que nous occuperons une position unique grâce à un portefeuille de médicaments brevetés à base d'anticorps, d'ARNm et d'oligonucléotides d'ARN. Notre objectif est donc de continuer à franchir des étapes [de recherche et développement] et commerciales qui mettent en évidence le potentiel significatif de Midkine en tant que nouvelle cible contre le cancer".

Les actions de Roquefort ont augmenté de 0,2 % à 8,27 pence chacune lundi matin à Londres.

