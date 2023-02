Roquefort signe un accord de 5 millions de GBP avec Randox pour le portefeuille Midkine

(Alliance News) - Roquefort Therapeutics PLC a déclaré lundi qu'elle avait signé un accord exclusif de licence et de redevance avec une société de diagnostic, Randox Laboratories Ltd, concernant son portefeuille d'anticorps Midkine.

Roquefort est une société de biotechnologie basée à Londres, qui développe des médicaments de première classe dans le segment de l'oncologie avant de s'associer ou de vendre à de plus grandes entreprises pharmaceutiques. Midkine est une protéine de liaison à l'héparine qui est fortement exprimée dans le cancer, empêche la mort des cellules tumorales et favorise la propagation métastatique et la résistance aux traitements.

Selon les termes de l'accord, Roquefort a accordé une licence mondiale exclusive - à l'exclusion du Japon - pour utiliser ses anticorps Midkine dans le domaine du diagnostic médical pour une durée maximale de dix ans. Les deux sociétés s'engageront également dans des programmes de recherche en collaboration afin d'identifier de nouveaux diagnostics de cancer pouvant être traités avec les produits thérapeutiques Midkine.

Les conditions commerciales de l'accord sont confidentielles. Toutefois, Roquefort estime que la valeur totale de la transaction pour l'entreprise sur la durée de l'accord est supérieure à 5 millions de livres sterling.

"Ce partenariat hautement complémentaire et synergique avec la société de diagnostic leader au Royaume-Uni, Randox, permet à Roquefort Therapeutics de rester concentré sur le développement de médicaments de première classe, tandis que Randox développe les diagnostics du cancer Midkine qui sont essentiels pour nos essais cliniques. Non seulement la transaction met en évidence notre solide position en matière de propriété intellectuelle et renforce notre bilan, mais elle reflète également le niveau élevé d'intérêt pour notre pipeline de produits novateurs contre le cancer et met en évidence les capacités de traduction rapide et de conclusion d'accords de la société", a déclaré le directeur général Ajan Reginald.

Les actions de Roquefort se négociaient en hausse de 0,4 % à 6,78 pence chacune à Londres lundi après-midi.

