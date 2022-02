Rorze Corporation : Une zone support en soutien

Données financières JPY USD EUR CA 2022 66 205 M 575 M 507 M Résultat net 2022 11 700 M 102 M 89,7 M Tréso. nette 2022 4 886 M 42,4 M 37,4 M PER 2022 16,2x Rendement 2022 0,59% Capitalisation 189 Mrd 1 644 M 1 450 M VE / CA 2022 2,78x VE / CA 2023 2,20x Nbr Employés 2 473 Flottant - Prochain événement sur RORZE CORPORATION 25/02/22 Détachement de dividende final Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Cloture 10 950,00 JPY Objectif de cours Moyen 14 575,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 33,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Yoshiyuki Fujishiro Manager-Software Solutions Yoshihiro Iwase Section Manager-Accounting Shuitsu Fujii Independent Outside Director Hiroshi Hamori Independent Outside Director Fumio Sakiya Director