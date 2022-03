La société de transport d'entreprise Gett abandonne l'opération SPAC d'un milliard de dollars 11/03/2022 | 16:02 Envoyer par e-mail :

L'entreprise de transport d'entreprise Gett et Rosecliff Acquisition Corp I ont mutuellement mis fin à leur accord de chèque en blanc d'un milliard de dollars en raison de conditions de marché défavorables, ont déclaré les entreprises vendredi. La décision d'abandonner l'opération intervient à un moment où la volatilité du marché américain a atteint un pic, déclenché principalement par les tensions géopolitiques et les craintes de hausse des taux. L'opération, annoncée en novembre, devait générer un produit d'environ 253 millions de dollars provenant du compte fiduciaire de la société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) et 30 millions de dollars supplémentaires provenant du placement privé en actions publiques (PIPE). La société Gett, basée à Londres, avait l'intention d'utiliser le capital pour se développer aux États-Unis et sur d'autres marchés mondiaux clés. Le logiciel en nuage de Gett regroupe les opérateurs de flottes d'entreprises, de services de covoiturage, de taxis et de limousines en une seule plateforme, aidant ainsi les entreprises à gérer tous leurs transports terrestres. La société a également déclaré que la Russie représentait une part minoritaire de son activité, représentant moins de 14 % du bénéfice brut direct au quatrième trimestre. La Russie a qualifié ses actions en Ukraine d'"opération spéciale". Gett a déclaré qu'elle s'attendait à atteindre la rentabilité dès le troisième trimestre, soit un an plus tôt que prévu initialement. Les SPAC, qui proposent une voie alternative à la cotation des actions, ont gagné en popularité en 2020. Mais le secteur a pris un coup, car les actions de sociétés populaires telles que Grab Holdings et BuzzFeed, qui ont fusionné avec des SPAC, ont dégringolé après leur entrée en bourse. Depuis l'année dernière, le marché des SPAC est également confronté à une augmentation des rachats d'investisseurs et à un renforcement de la surveillance réglementaire. Les SPAC sont des sociétés cotées en bourse mais qui n'ont pas d'activités commerciales. Elles utilisent le pool de capitaux levés lors d'une première offre publique pour fusionner avec une société privée, dans le cadre d'une opération qui la rend ensuite publique.

