Rosetti Marino annonce un contrat de 75 millions d'euros

(Alliance News) - Rosetti Marino Spa a annoncé mercredi la signature d'un nouveau contrat d'une valeur d'environ 75 millions d'euros pour la rationalisation des "installations de production de pneus" de l'usine de Ravenne du client Versalis Spa.

Le projet permettra d'améliorer considérablement le processus de production des installations de production de pneus, en les adaptant aux dernières technologies disponibles, a expliqué l'entreprise dans une note. L'augmentation de la production permettra une utilisation plus efficace des ressources énergétiques et une réduction de l'empreinte carbone.

Le contrat attribué à Rosetti Marino comprend l'ingénierie complémentaire de processus et de détail, la fourniture de matériaux et d'équipements, les travaux de construction et de montage, les services de supervision, la pré-mise en service et le démarrage de l'usine, ainsi que la fourniture de pièces de rechange.

Oscar Guerra, PDG de l'entreprise, a déclaré : "Nous sommes ravis de cette nouvelle commande, qui nous permet de renouer notre relation de confiance consolidée avec un client italien très important comme Versalis, qui confirme le bien-fondé des choix stratégiques que nous avons faits en prévision de la forte reprise en cours sur notre marché de référence, et qui renforce l'engagement de Rosetti Marino en faveur du développement durable de l'industrie de Ravenne".

Les opérations seront achevées en mars 2025.

L'action Rosetti Marino a clôturé sans changement mercredi à 33,20 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.