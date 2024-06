Rosetti Marino SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est la fourniture de services d'ingénierie et de construction pour l'industrie pétrolière et gazière. Elle structure ses activités en trois segments principaux : Oil & Gas Business, Shipbuilding Business Unit et Process Plants Business Unit. Par le biais de l'activité Pétrole et gaz, la société propose des structures et des modules offshore, tels que des ponts intégrés, des modules de traitement, des quartiers d'habitation, des modules de services publics et des jackets. Par le biais de l'unité commerciale Construction navale, elle participe à la conception et à la construction d'une gamme de navires, tels que des remorqueurs, des tracteurs et des systèmes de propulsion, des navires de ravitaillement de plates-formes, des remorqueurs de manutention d'ancres, des remorqueurs océaniques, des remorqueurs portuaires et des ferries, entre autres. Par le biais de l'unité commerciale des usines de traitement, la société fournit des ensembles de traitement, des navires de traitement et des usines de traitement modulaires, qui sont appliqués dans le traitement des hydrocarbures en amont. En septembre 2014, la société, en collaboration avec Pivot GIS Ltd, a créé Rosetti Pivot Ltd.