Roshan Packages Limited est une société holding basée au Pakistan. La société est principalement engagée dans la fabrication et la vente de matériaux d'emballage ondulés et flexibles. Elle est spécialisée dans les films coextrudés, les emballages souples et les matériaux et solutions d'emballage en carton ondulé. Ses emballages en carton ondulé consistent à personnaliser et à développer des boîtes en carton ondulé de tailles multiples, des boîtes en carton, des boîtes en stock, des boîtes personnalisées, des découpes, des tampons, des coins et des feuilles de séparation. Sa gamme de produits convient aux biens de consommation à rotation rapide, aux produits pharmaceutiques, aux soins de santé, à l'électronique, aux textiles, au fret et à la logistique, aux bonbons, aux fruits et légumes, à l'huile et au ghee, ainsi qu'à l'emballage des produits laitiers. La société propose des solutions d'emballage sous forme de films flexibles et co-extrudés, qui répondent aux besoins de ses clients dans divers secteurs, tels que les soins de santé, les soins personnels, les snacks, les shampooings, la confiserie, les produits pharmaceutiques, la volaille, les détergents, les aliments transformés, l'huile et le ghee, les crèmes glacées et les produits laitiers, l'eau et l'industrie des boissons.

Secteur Emballages papier