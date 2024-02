Trois pétroliers transportant du pétrole russe Sokol, bloqués en mer en raison de problèmes de paiement et de sanctions occidentales, ont commencé à se diriger vers la Chine et l'Inde, selon les données de Kpler et de LSEG.

L'arriéré des pétroliers Sokol est devenu la plus grande perturbation du commerce du pétrole russe depuis que l'Occident a imposé des sanctions à Moscou en raison de ses actions militaires en Ukraine.

Plus de 10 millions de barils de Sokol ont été stockés en mer au cours des trois derniers mois en raison de difficultés de paiement et de sanctions occidentales à l'encontre des compagnies maritimes et des navires transportant le brut.

Les trois navires - NS Century, NS Commander et Nellis - qui étaient restés en mer depuis novembre, ont finalement été déplacés, selon les données et les négociants. La compagnie pétrolière russe Rosneft, principal exportateur de pétrole de qualité Sokol, n'a pas répondu aux questions de Reuters sur les ventes de pétrole de qualité Sokol.

Les NS Century et Nellis transportent ensemble 2,2 millions de barils de Sokol vers les ports chinois, selon la société d'analyse de données Kpler. Les deux pétroliers font l'objet de nouvelles sanctions américaines pour avoir enfreint le plafond de 60 dollars par baril imposé au pétrole russe.

Deux sources commerciales ont déclaré à Reuters que les acheteurs étaient des raffineurs privés chinois. Les négociants ont refusé d'être nommés car l'information n'est pas publique et n'ont pas donné le nom des acheteurs.

"La Chine pourrait être la solution au problème (des ventes de Sokol), car au moins deux pétroliers qui tournaient au ralenti depuis novembre ont commencé à se diriger vers les eaux territoriales chinoises", a déclaré Viktor Katona, responsable de l'analyse du brut chez Kpler.

Le pétrolier NS Commander, battant pavillon gabonais et ne faisant pas l'objet de sanctions américaines, avec à son bord quelque 600 000 barils de pétrole Sokol, se dirigeait vers le port de Jamnagar en Inde, selon les données de Kpler et de LSEG.

Selon Kpler, quelque 7,5 millions de barils de Sokol restaient bloqués en mer lundi, contre plus de 10 millions de barils deux semaines plus tôt.