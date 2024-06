Trois cadres du négociant en pétrole Coral Energy ont racheté la société après avoir acquis les 40% de parts restantes du fondateur, selon une source familière de l'affaire et des documents vus par Reuters mardi.

Coral, fondée par Tahir Garayev en 2010, a des bureaux à Dubaï, Singapour et vise à établir une filiale en Suisse.

Les dirigeants - le PDG Talat Safarov, le directeur financier Ahmed Kerimov et Anar Madatli - ont finalisé l'achat des parts de Tahir Garayev au début de l'année, selon une déclaration envoyée aux banques de la société mardi. Les dirigeants avaient déjà obtenu une participation de 60 % en 2023 avant d'acheter les 40 % restants.

Le transfert du paiement final sera effectué plus tard dans l'année, mais les participations ont déjà été transférées, selon les documents de l'entreprise consultés par Reuters.

Safarov a rejoint Coral en 2015 et Kerimov en 2017.

En février de cette année, Coral a également embauché Patrick Cotasson, qui travaillait auparavant à la banque UniCredit à Genève, en tant que responsable des financements structurés et directeur financier adjoint.

"Notre rachat par le management marque le début d'un nouveau chapitre pour Coral Energy", a déclaré Safarov dans le communiqué.

Entre 2021 et 2022, Coral Energy est devenu l'un des principaux acheteurs de pétrole et de produits pétroliers russes, notamment auprès du géant public Rosneft. Le pétrole russe représentait environ un quart des volumes échangés par Coral.

La nouvelle direction a déclaré dans le communiqué qu'elle avait suspendu ses activités commerciales en Russie en 2023 et qu'elle n'avait eu aucune activité avec ses homologues russes en 2023 et 2024.

Nous n'avons pas l'intention de revenir sur le marché du pétrole russe... notre priorité est de nous diversifier. Aujourd'hui, nous négocions du fioul non russe, du gasoil, de l'essence, du naphta, du pétrole brut et des produits pétrochimiques. Notre part de pétrole brut est relativement faible, moins de 10 %", a déclaré M. Kerimov à l'agence Reuters lors d'un appel téléphonique.

Les puissances occidentales ont interdit les importations de pétrole russe, mais le brut et le carburant russes peuvent toujours être échangés au niveau mondial en utilisant les services occidentaux dans le cadre d'un système de plafonnement des prix conçu par le groupe des sept nations (G7).

"En suspendant ses activités en Russie, Coral Energy vise à s'aligner plus étroitement sur les cadres réglementaires en cours d'évolution et à garantir le respect des normes les plus élevées en matière de conduite éthique", indique le communiqué.

"Une fois que les contreparties, les décideurs politiques et les partenaires financiers seront satisfaits du processus de Coral Energy, la société pourra revenir sur le marché avec une nouvelle équipe commerciale.

La société a dû réduire considérablement ses effectifs après son retrait du marché russe et a fermé son bureau de Moscou. Elle a indiqué que certains de ses anciens employés continuaient à utiliser le nom de Coral dans leurs nouvelles relations d'affaires.

"Il a fallu un certain temps pour détacher notre nom des anciens employés qui utilisaient officieusement le nom Coral et contactaient notre clientèle en Asie. Cependant, nous avons maintenant réussi à éliminer ces problèmes. Nous sommes certains que plus personne n'utilise le nom Coral ou ne contacte nos clients sans autorisation", a déclaré M. Kerimov. (Reportage de Julia Payne ; Rédaction de Susan Fenton)