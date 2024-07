Rosneft Oil Company PJSC est le 1er groupe pétrolier russe. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - raffinage et distribution (63,9%) : 111 Mt de pétrole brut raffinées en 2020. A fin 2020, le groupe dispose de 13 raffineries et exploite 3 057 stations-services implantées essentiellement en Russie ; - exploration et production d'hydrocarbures (33,6%) : 5,2 millions de barils d'équivalent pétrole produits par jour en 2020 ; - autres (2,5%) : notamment fabrication de produits pétrochimiques.