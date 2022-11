Exclusif - L'Inde peut acheter autant de pétrole russe qu'elle le souhaite, en dehors du plafonnement des prix, selon Mme Yellen.

Le plafonnement ferait encore baisser les prix mondiaux du pétrole tout en réduisant les revenus de la Russie, a déclaré Mme Yellen dans une interview accordée à Reuters en marge d'une conférence sur l'approfondissement des liens économiques entre les États-Unis et l'Inde. La Russie ne sera pas en mesure de vendre autant de pétrole qu'elle le fait actuellement lorsque l'Union européenne arrêtera ses importations sans recourir au prix plafonné ou à des rabais importants par rapport aux prix actuels, a ajouté Mme Yellen.

"La Russie va avoir beaucoup de mal à continuer à expédier autant de pétrole qu'elle l'a fait lorsque l'UE cessera d'acheter du pétrole russe", a déclaré Mme Yellen. "Ils vont être fortement à la recherche d'acheteurs. Et de nombreux acheteurs sont tributaires des services occidentaux."

L'Inde est désormais le plus grand client de la Russie en matière de pétrole, après la Chine.

Les derniers détails du plafonnement des prix qui sera imposé par les riches démocraties du G7 et l'Australie sont encore en cours d'élaboration avant la date limite du 5 décembre.

L'existence de ce plafond donnerait à l'Inde, à la Chine et aux autres grands acheteurs de brut russe un moyen de pression pour faire baisser le prix qu'ils paient à Moscou, a déclaré Mme Yellen. Le pétrole russe "va se vendre à des prix d'aubaine et nous sommes heureux que l'Inde obtienne cette aubaine ou l'Afrique ou la Chine. C'est très bien", a ajouté Mme Yellen.

Mme Yellen a déclaré à Reuters que l'Inde et les compagnies pétrolières privées indiennes "peuvent également acheter du pétrole au prix qu'elles veulent tant qu'elles n'utilisent pas ces services occidentaux et qu'elles trouvent d'autres services. Et l'une ou l'autre de ces façons est parfaite".

Le plafond vise à réduire les revenus pétroliers de la Russie tout en maintenant le brut russe sur le marché en refusant les assurances, les services maritimes et les financements fournis par les alliés occidentaux pour les cargaisons de pétroliers dont le prix est supérieur à un plafond fixe d'un dollar par baril. Une moyenne historique du brut russe de l'Oural de 63-64 dollars le baril pourrait constituer une limite supérieure.

Le plafond est un concept promu par les États-Unis depuis que l'UE a exposé pour la première fois en mai des plans pour un embargo sur le pétrole russe afin de punir Moscou pour son invasion de l'Ukraine.

L'INDE SE MÉFIE

Les remarques de Mme Yellen ont été faites après que le ministre indien des affaires étrangères ait déclaré la semaine dernière que son pays continuerait à acheter du brut russe parce qu'il profite à l'Inde.

Les ministères indiens des finances et de l'énergie n'étaient pas disponibles pour commenter les remarques de Mme Yellen, mais d'autres responsables ont déclaré qu'ils se méfiaient du mécanisme non testé de plafonnement des prix.

"Je ne pense pas que nous suivrons le mécanisme de plafonnement des prix, et nous l'avons communiqué aux pays. Nous pensons que la plupart des pays sont à l'aise avec ce mécanisme et il n'est dans l'intérêt de personne que le pétrole russe soit mis hors service", a déclaré à Reuters un fonctionnaire du gouvernement indien, sous couvert d'anonymat.

Le fonctionnaire a ajouté que la stabilité des approvisionnements et des prix est le plus important.

Rosneft, le plus grand exportateur de pétrole russe, développe ses activités d'affrètement de pétroliers pour éviter que ses acheteurs n'aient à trouver des pétroliers, des assurances ou d'autres services en raison du plafonnement des prix.

Mme Yellen a déclaré que même avec les pétroliers russes, les pétroliers chinois et une flotte "fantôme" de pétroliers plus anciens, déclassés et de navires ayant changé de pavillon, "je pense simplement qu'ils auront beaucoup de mal à vendre tout le pétrole qu'ils ont vendu sans un prix raisonnable."