La Russie est prête à répondre aux besoins en pétrole de l'Inde au "prix du marché", selon Rosneft.

BENGALURU, Inde (Reuters) - La Russie est disposée à répondre aux besoins en pétrole de l'Inde au "prix du marché", a déclaré lundi à Reuters le PDG de la principale compagnie pétrolière russe.

La Russie est devenue le plus grand fournisseur de pétrole de l'Inde, remplaçant l'Irak.

Lorsqu'on lui a demandé si la Russie allait donner une participation supplémentaire à ONGC Videsh ou à d'autres entreprises indiennes dans son projet Sakhalin-1, le PDG de Rosneft, Igor Sechin, a répondu que la décision de le faire appartenait au gouvernement russe.

L'année dernière, la Russie a approuvé les demandes d'ONGC Videsh, la branche d'investissement à l'étranger de l'entreprise publique Oil and Natural Gas Corp (ONGC.NS), et de Sakhalin Oil and Gas Development Co (SODECO), un consortium d'entreprises japonaises, de conserver leur participation de 20 % et 30 % respectivement dans le projet.