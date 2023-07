Un ancien directeur d'Indian Oil Corporation a été nommé au conseil d'administration de Rosneft, signe de l'intensification des relations entre l'Inde et la Russie dans le domaine de l'énergie. G K Satish, qui a occupé le poste de responsable de la planification et du développement commercial d'Indian Oil entre 2016 et 2021, a été nommé au conseil d'administration de Rosneft avec 10 autres membres, a indiqué la société russe dans un communiqué. Le conseil d'administration de Rosneft comprend cinq administrateurs indépendants, dont Satish, ainsi qu'un représentant du Qatar et un représentant des Philippines.

C'est la première fois qu'un Indien est nommé au conseil d'administration de Rosneft. Indian Oil a conclu un accord d'achat de pétrole avec Rosneft, qui est renouvelé chaque année. Elle est devenue l'un des acheteurs de pétrole russe depuis le début de la guerre en Ukraine l'année dernière.