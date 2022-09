Le raffineur indien Nayara, soutenu par la Russie, nomme Panicker au poste de président.

M. Panicker continuera à occuper ses fonctions actuelles de directeur et de chef de la raffinerie, et prendra ses nouvelles fonctions à partir du 3 octobre, a déclaré la société, qui a fait l'éloge de la gestion de M. Fountain pendant ses cinq années à ce poste.

Fountain a déclaré dans la déclaration qu'il était "profondément fier de ce qui a été réalisé à Nayara", ajoutant que c'était "le bon moment pour passer le relais à un nouveau dirigeant".

Nayara opère dans un environnement difficile depuis que les sanctions occidentales ont été imposées à la Russie suite à son invasion de l'Ukraine en février.

Rosneft possède environ 49 % de Nayara, tandis que Kesani Enterprises Co Ltd, un consortium dirigé par le groupe Trafigura et le groupe russe UCP Investment Group, détient 49,13 %.

Nayara n'a pas été sanctionnée dans le cadre de la réponse internationale à ce que la Russie appelle une "action militaire spéciale" en Ukraine, mais Rosneft l'a été, et de nombreux négociants en pétrole et banques du monde entier ont cessé de traiter avec la société indienne en raison des inquiétudes suscitées par les sanctions.

Nayara Energy exploite la raffinerie de Vadinar, d'une capacité de 400 000 barils par jour, dans l'État occidental du Gujarat.