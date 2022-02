Le bénéfice net de Rosneft pour l'ensemble de l'année atteint le chiffre record de 11,7 milliards de dollars.

Données financières USD EUR CA 2021 116 Mrd - 101 Mrd Résultat net 2021 12 921 M - 11 248 M Dette nette 2021 48 207 M - 41 964 M PER 2021 5,68x Rendement 2021 7,12% Capitalisation 74 497 M 74 497 M 64 850 M VE / CA 2021 1,06x VE / CA 2022 0,90x Nbr Employés 335 000 Flottant 11,8% Graphique ROSNEFT OIL COMPANY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ROSNEFT OIL COMPANY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Cloture 7,84 $ Objectif de cours Moyen 10,60 $ Ecart / Objectif Moyen 35,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Igor Ivanovich Sechin Deputy Chairman, President & CEO Petr Ivanovich Lazarev Finance Director Gerhard Schroeder Chairman Artur Matthias Warnig Deputy Chairman Hans-Jörg Rudloff Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ROSNEFT OIL COMPANY -4.10% 74 497 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.19% 1 987 373 SHELL PLC 0.00% 210 395 TOTALENERGIES SE 16.36% 155 686 PETROCHINA COMPANY LIMITED 17.87% 151 716 GAZPROM -3.31% 104 788