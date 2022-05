Une ville d'Allemagne de l'Est abrite une raffinerie de Rosneft et redoute le coût de l'interdiction du pétrole russe.

Il s'est adressé à une assemblée publique tendue lundi dans le complexe tentaculaire de la raffinerie PCK, juste à l'extérieur du centre-ville de Schwedt, où 1 200 travailleurs, dont les revenus contribuent à maintenir les entreprises locales à flot, se sont rassemblés pour exprimer leurs doléances.

"Vous savez autant que nous que l'embargo pétrolier ne fonctionnera pas", a déclaré une femme à Habeck, suscitant les applaudissements de ses collègues vêtus d'uniformes verts et orange. "Si nous n'achetons pas le pétrole russe, d'autres pays le feront. L'embargo n'arrêtera pas la guerre".

Un homme qui a dit travailler à la raffinerie depuis 27 ans a fait passer le message : "Pourquoi devrions-nous tourner le dos à un partenaire commercial qui a été fiable pendant des décennies ? Couper le flux de pétrole au nom du politiquement correct est une erreur."

Un embargo prévu par l'UE sur les importations de pétrole russe a fait naître des doutes sur l'avenir de la raffinerie, une installation traitant la majeure partie du brut russe qui arrive par oléoduc et qui représente aujourd'hui 12 % des importations totales de pétrole de l'Allemagne.

La colère de certains travailleurs a souligné le risque pour le gouvernement du chancelier Olaf Scholz d'une réaction de certains électeurs contre le soutien allemand aux sanctions sévères contre la Russie et aux livraisons d'aide et d'armes à l'Ukraine. L'Allemagne a les liens les plus étroits avec la Russie de toutes les grandes puissances occidentales.

Elle a également ravivé les souvenirs de l'effondrement industriel et du chômage de masse dans des régions orientales comme Schwedt, qui a été sous influence soviétique pendant plus de quatre décennies, qui ont suivi la réunification avec l'Allemagne de l'Ouest en 1990.

L'assurance donnée par M. Habeck que l'Allemagne travaillait avec des entreprises du secteur de l'énergie pour remplacer le brut russe par des livraisons au port de Rostock ou à des ports polonais afin de maintenir la raffinerie en activité n'a guère contribué à apaiser les craintes de certains travailleurs quant à une fermeture imminente.

"Ce ne sont que des promesses vides", a déclaré Sven Reck, un chauffeur qui travaille à la raffinerie depuis 10 ans. "La raffinerie va fermer, je vais perdre mon emploi et ma famille et je devrai quitter Schwedt. Je devrai chercher du travail ailleurs."

Construite au début des années 1960, la raffinerie est l'un des rares sites industriels de l'ère soviétique à avoir survécu à la chute du mur de Berlin et les habitants craignent que sa fermeture ne provoque un exode massif des jeunes et de leurs familles.

Les emplois offerts par la raffinerie, qui fournit de l'essence et du diesel aux régions d'Allemagne de l'Est et du carburant pour avion à l'aéroport de Berlin-Brandebourg, n'ont pas empêché la population de Schwedt de diminuer de quelque 10 000 personnes au cours des deux dernières décennies pour atteindre un peu plus de 30 000 personnes aujourd'hui, les Allemands de l'Est cherchant des opportunités ailleurs.

L'Allemagne ne s'attend pas à ce que Rosneft, qui détient une participation majoritaire dans PCK, accepte de raffiner du pétrole non russe lorsque l'embargo entrera en vigueur.

Rosneft n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le gouvernement a rédigé un projet de loi, actuellement débattu au Parlement, qui lui permettrait d'exproprier Rosneft si l'approvisionnement en pétrole était menacé.

Lundi, Habeck a déclaré que l'Allemagne avait un impératif moral et sécuritaire de se sevrer des importations d'énergie russe, une position partagée par certains travailleurs de la raffinerie qui ont applaudi lorsqu'il a expliqué pourquoi la solidarité avec l'Ukraine devait l'emporter sur les intérêts économiques.

"Ce qui se passe en Ukraine est un tel événement sismique pour la paix européenne qu'il ne faut pas le réussir", a-t-il déclaré, debout sur une scène à l'extérieur du bâtiment administratif de style soviétique de la raffinerie.

"Si vous voulez que vos enfants grandissent dans la paix et la liberté, alors l'injustice ne doit pas prévaloir. Je peux me regarder dans le miroir et dire 'ma conscience est claire'", a-t-il ajouté.

Dans le centre-ville de Schwedt, les propriétaires d'entreprises qui craignent que les licenciements massifs à l'usine ne les poussent à la faillite ne pouvaient pas être moins d'accord avec Habeck.

"La guerre est effrayante et nous sympathisons avec l'Ukraine", a déclaré Marie Schult, qui tient un salon de coiffure près de la cathédrale. "Mais un embargo sur le pétrole n'aidera pas l'Ukraine. Il ne fera que nous nuire. La raffinerie est tout ce que nous avons".