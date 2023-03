La perte de Ross Group se réduit au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre

Ross Group PLC - société de gestion et de distribution de la chaîne d'approvisionnement - publie ses résultats pour la période allant jusqu'au 31 décembre, qui est désormais la date de clôture de son exercice semestriel. La société a modifié sa date de fin d'année pour la fixer au 30 juin. Les chiffres publiés vendredi, bien qu'englobant les résultats de la société pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre, sont appelés "rapport semestriel". Au cours de cette période, la perte avant impôts de Ross Group s'est élevée à 854 000 GBP. Pour le semestre clos le 30 juin 2021, sa perte avant impôts s'est élevée à 85 000 GBP. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, sa perte avant impôts s'est élevée à 2,6 millions de livres sterling. Comme pour les périodes précédentes, Ross Group n'a déclaré aucun revenu.

"Pour le premier semestre 2023, le conseil d'administration continuera, avec notre équipe de conseillers et de consultants, à travailler sans relâche avec notre équipe de gestion de la chaîne d'approvisionnement spécialisée pour essayer de construire avec succès une entreprise d'une stratégie de chaîne d'approvisionnement spécialisée centrée sur son codage incorporé standard de l'activité minière et minérale afin d'essayer de s'assurer que le groupe a une structure plus équilibrée qui peut permettre et permettre l'exploration d'autres opportunités qui peuvent également survenir pendant cette période incertaine et unique", ajoute Ross.

