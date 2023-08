Ross Stores, Inc. est le 2e distributeur américain d'articles d'habillement et d'accessoires de grandes marques à prix réduits. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - articles de maison (28%) ; - vêtements pour femmes (23%) ; - vêtements pour hommes (14%) ; - accessoires (14%) : bijoux, lingerie, produits de parfumerie et cosmétiques ; - chaussures (12%) ; - vêtements pour enfants (9%). Au 30/01/2021, le groupe dispose d'un réseau de 8 centres de distribution et de 1 859 magasins répartis par enseigne entre Ross Dress For Less (1 585) et dd's DISCOUNTS (274). La totalité du CA est réalisée aux Etats-Unis.

Secteur Détaillant habillement et accessoires