Intuit

Intuit a rehaussé ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos fin avril, l'éditeur de logiciels de conseil fiscal a enregistré un profit net de 2,39 milliards de dollars, soit 8,42 dollars par action, à comparer avec un profit de 2,09 milliards de dollars représentant 7,38 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il a dégagé un bénéfice par action de 9,88 dollars, à comparer au consensus de 9,38 dollars. Le chiffre d'affaires d'Intuit a, lui, augmenté de 12% à 6,737 milliards de dollars.



Ross Stores

Ross Stores, dont le titre bondit de plus de 6%, a publié un bénéfice par action au titre du premier trimestre de 1,46 dollar contre 1,35 prévu par le consensus. Le distributeur de produits à prix cassés a enregistré des ventes de 4,86 milliards de dollars pour le trimestre clos le 4 mai comparé à des prévisions visant 4,83 milliards d'euros. Ross Stores a également relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année à une fourchette de 5,79 à 5,98 dollars par action, contre 5,64 à 5,89 dollars auparavant.



Tesla

Tesla a réduit de 20% la production de sa voiture électrique modèle Y dans son usine de Shanghai depuis mars, affirme Reuters. Cette décision viserait à répondre à la baisse de la demande chinoise pour ce modèle vieillissant, alors que la Chine est son deuxième marché et celui sur lequel sont vendues la majorité des voitures produites à l'usine de Shanghai. Selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), la production du modèle Y en Chine s'est élevée à 49 498 unités en mars et à 36 610 en avril, en baisse de 17,7 % et 33 % respectivement, sur un an.



Workday

Workday est attendu dans le rouge après avoir abaissé ses objectifs. Le spécialiste américain des solutions cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines a dégagé au titre de son troisième trimestre fiscal un bénéfice dilué de 40 cents par titre alors qu'il était à l'équilibre un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,74 dollar, soit 16 cents de mieux que le consensus.