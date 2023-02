Les ventes de TJX pourraient bondir en 2023 grâce à la chasse aux bonnes affaires pour les grandes marques de mode.

La hausse attendue de la demande pour des entreprises telles que TJX, Ross Stores et Burlington Stores Inc fait suite à une année 2022 terne au cours de laquelle les consommateurs fatigués par la pandémie ont rafraîchi leur garde-robe en faisant des folies dans les grands magasins et les détaillants américains.

Mais leur frénésie de dépenses a subi le contrecoup de la flambée des prix, obligeant une grande partie des clients à freiner leurs achats d'articles discrétionnaires tels que les vêtements haut de gamme.

"Les prix cassés sont un excellent endroit pour obtenir des marchandises de marque à des prix beaucoup plus bas que ceux que vous obtiendriez dans un grand magasin ou chez d'autres détaillants à prix plein", a déclaré Brian Yarbrough, analyste chez Edward Jones.

Graphique : Trafic piétonnier des magasins à prix cassés https://www.reuters.com/graphics/TJX-RESULTS/dwvkdeoempm/chart.png

LE CONTEXTE

Mais les remises massives pourraient ne pas suffire. La demande croissante d'articles de marque moins chers, selon les analystes, pourrait mettre à l'épreuve la capacité des magasins hors-prix à proposer un bon panorama de produits haut de gamme tels que Balenciaga, Gucci et Versace.

Un exemple en est Nordstrom Inc, qui a réduit ses prévisions de bénéfices annuels après que sa chaîne de magasins à prix cassés Rack n'ait pas réussi à attirer du monde malgré des rabais importants dus à une mauvaise gestion des stocks.

Jessica Ramirez, analyste chez Jane Hali and Associates, a déclaré que TJX est à l'écoute de ce que le client recherche et qui l'intéresse.

"TJX est très fort avec son assortiment ... ils ont été capables d'apporter beaucoup de bons noms dans leurs offres de produits", a-t-elle déclaré.

LES FONDAMENTAUX

** Les analystes s'attendent à ce que le revenu total de l'exercice 2024 augmente de 5,6 % pour atteindre 52,23 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

** TJX devrait annoncer un chiffre d'affaires de 14,07 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente.

** Le bénéfice ajusté par action du quatrième trimestre devrait s'établir à 89 cents.

** La société devrait publier ses résultats du quatrième trimestre le 22 février avant l'ouverture des marchés.

Graphique : Stocks de détail hors prix https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/buzz/gdpzqmreavw/MicrosoftTeams-image%20(31).png

SENTIMENT DE WALL STREET

** Les actions de TJX ont gagné environ 21% au cours des 12 derniers mois.

** La note moyenne actuelle de 27 analystes sur l'action TJX est "acheter", avec 21 analystes qui la notent "acheter" ou plus - Refinitiv

** L'objectif de cours médian est de 86,50 $, et au moins trois maisons de courtage ont relevé leurs objectifs de cours depuis le début de janvier.