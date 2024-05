Ross Stores a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, alors que les consommateurs se tournent vers les détaillants à bas prix en raison de l'inflation galopante qui a réduit leurs budgets.

Les actions de la société californienne ont bondi de près de 7 % à 141 $ dans les échanges prolongés, après que la société ait également affiché une augmentation de 205 points de base de sa marge d'exploitation trimestrielle.

Au cours de l'année écoulée, les ventes de Ross se sont redressées en raison d'une inflation modérée et d'une forte réaction à ses offres de vêtements et de chaussures de marque et de créateur au sein de sa cohorte principale de personnes à faible revenu.

La société a néanmoins mis en garde contre les pressions exercées sur les dépenses discrétionnaires et a déclaré qu'elle continuerait à gérer rigoureusement les stocks et les dépenses afin de maximiser la croissance des ventes et des bénéfices sur le reste de l'année.

"L'incertitude persistante dans les environnements macroéconomiques et géopolitiques actuels, y compris l'inflation prolongée, continue de peser sur le pouvoir d'achat de nos clients à revenus faibles ou modérés", a déclaré Barbara Rentler, PDG de Ross.

Les résultats de Ross font écho à ceux de son homologue TJX Cos qui, un jour plus tôt, a publié des résultats supérieurs aux prévisions pour le premier trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la réduction des coûts et à une forte demande.

Dans une note datée du 17 mai, l'analyste Dana Telsey, du Telsey Advisory Group, a fait part de ses inquiétudes concernant les clients à faibles revenus et plus sensibles aux prix de l'entreprise.

La société a enregistré des ventes de 4,86 milliards de dollars pour le trimestre clos le 4 mai, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,83 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Elle a gagné 1,46 $ par action, alors que les attentes étaient de 1,35 $.

Elle a maintenu ses prévisions de ventes de magasins comparables pour l'exercice 2024 à une hausse de 2 % à 3 % et prévoit désormais un bénéfice par action compris entre 5,79 $ et 5,98 $, contre une fourchette précédente de 5,64 $ à 5,89 $. (Rapport de Savyata Mishra à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)