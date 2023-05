Ross Stores relève ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une forte demande et d'une baisse des coûts de transport

Ross Stores a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après des résultats trimestriels encourageants, soutenus par des clients soucieux de leur budget qui font de plus en plus d'achats chez le détaillant à bas prix et par la réduction des coûts de transport.

L'inflation galopante a incité les consommateurs à réduire leurs dépenses en biens plus coûteux, ce qui a stimulé les ventes de détaillants tels que Ross Stores et Burlington Stores Inc qui proposent des produits à des prix abordables.

Au premier trimestre, la marge sur les marchandises de la société a augmenté de 120 points de base grâce à la baisse des coûts du fret maritime. TJX Cos Inc et Target Corp ont également affiché de meilleures marges mercredi, en raison de l'atténuation des pressions sur les coûts.

Les actions de Ross Stores ont légèrement baissé dans les échanges prolongés, les bénéfices du deuxième trimestre étant inférieurs aux estimations, en raison de la hausse des rémunérations incitatives et des salaires.

La société a également réaffirmé qu'elle s'attendait à ce que les ventes annuelles comparables soient relativement stables, la PDG Barbara Rentler ayant déclaré que les gens étaient à la recherche de bonnes affaires encore plus attrayantes et que l'inflation avait poussé ses clients à réduire leurs dépenses discrétionnaires dans certaines catégories.

Ross Stores adopte une approche conservatrice dans ses prévisions étant donné le sentiment prudent des consommateurs, en particulier parmi les clients à faible revenu, a déclaré Jessica Ramirez, analyste principale chez Jane Hali and Associates.

La société s'attend désormais à un bénéfice par action de 4,77 à 4,99 dollars en 2023, contre une prévision précédente de 4,65 à 4,95 dollars.

Elle a affiché un bénéfice par action de 1,09 $ au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,06 $ par action, selon les données IBES de Refinitiv.

Les ventes dans les magasins comparables ont augmenté de 1 % au premier trimestre, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 0,4 %.

La société prévoit un bénéfice par action pour le deuxième trimestre compris entre 1,07 et 1,14 dollar, contre des estimations de 1,25 dollar. (Reportage d'Ananya Mariam Rajesh à Bengaluru Rédaction de Vinay Dwivedi)