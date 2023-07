Rossari Biotech Limited est un fabricant de textiles et de produits chimiques de spécialité basé en Inde. La société fournit des solutions personnalisées aux exigences industrielles et de production de ses clients grâce à son portefeuille de produits diversifié. Elle a construit son expertise à partir des textiles et s'est diversifiée dans les marchés de la santé et de la nutrition animale, de la maison, des soins personnels et des produits chimiques de performance. Elle propose une gamme de produits durables pour les processus de prétraitement, de teinture, d'impression et de finition, ainsi que des produits chimiques de spécialité. La société fournit des solutions chimiques spécialisées pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie textile, depuis la production de fils et de fibres synthétiques jusqu'à l'impression numérique, le traitement des tissus, les auxiliaires de teinture et la finition des vêtements. Elle développe un portefeuille de produits pour ses activités de produits chimiques pour la maison, les soins personnels et la performance. La société exploite deux sites de production à Silvassa et Dahej.

Secteur Chimie de spécialité