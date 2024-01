Rossari Biotech Limited est une société basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication, la vente et la distribution de produits chimiques spécialisés. Ses produits sont destinés à des marques mondiales du secteur des biens de grande consommation et trouvent des applications dans un grand nombre de produits de consommation, de produits d'entretien et de soins personnels, de produits chimiques pour le textile, de produits de santé et de nutrition pour les animaux et de produits cosmétiques. L'entreprise opère à travers trois segments : Home, Personal Care and Performance Chemicals (HPPC), Textile Specialty Chemicals (TSC) et Animal Health and Nutrition (AHN). HPPC produit des polymères acryliques, fabriquant une gamme durable de produits pour diverses applications dans l'industrie du nettoyage. TSC s'attache à fournir à ses clients des solutions chimiques durables et respectueuses de l'environnement. Elle propose des solutions pour le prétraitement, la teinture et l'impression, l'ennoblissement et les produits chimiques de spécialité pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie textile. AHN propose des solutions de bien-être pour les animaux de compagnie et la volaille, axées sur leur santé et leurs performances.

Secteur Chimie de spécialité