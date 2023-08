Rosslyn Data Technologies plc est un fournisseur britannique d'une plateforme d'analyse de données d'entreprise basée sur le cloud. L'activité principale de la société est la fourniture d'analyses de données à l'aide d'un formulaire propriétaire, la capture de données, l'exploration de données et la gestion de flux de travail. La plateforme Rosslyn aide les organisations ayant des chaînes d'approvisionnement diversifiées à atténuer les risques et à prendre des décisions stratégiques éclairées. Elle s'appuie sur des flux de travail automatisés, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour extraire et consolider les données d'approvisionnement, offrant une visibilité sur les données complexes des fournisseurs, permettant à ces derniers de dépenser des économies et offrant un retour sur investissement (ROI) rapide. Les filiales de la société comprennent Rosslyn Analytics Limited, Rosslyn Data Management Limited et Rosslyn Analytics, Inc.

Secteur Logiciels