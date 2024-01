Rotala Plc est une société basée au Royaume-Uni, qui exploite des lignes de bus commerciales et subventionnées pour des entreprises, des autorités locales et des particuliers. La société dispose de plus de 700 véhicules. Ses sociétés d'exploitation comprennent Diamond Bus East Midlands, Diamond Bus Ltd, Diamond Bus North West, Hallmark Connections Ltd et Preston Bus Ltd. Diamond Bus East Midlands est l'opérateur de Burton upon Trent. Il fournit des services de bus à d'autres villes voisines telles que Uttoxeter, Ashby-de-la-Zouch et Lichfield. Diamond Bus Ltd opère dans le Worcestershire et les West Midlands, à partir de trois dépôts situés à Tividale, Redditch et Kidderminster. Hallmark Connections Ltd opère principalement à partir du dépôt de Stanwell, dans le Middlesex, situé à proximité de l'aéroport d'Heathrow. Elle effectue également des travaux dans les West Midlands et le Nord-Ouest. Elle opère également dans la région d'Eccles, dans le Grand Manchester, à partir d'un dépôt en pleine propriété de WAG Holdings Limited.