Rothschild & Co. : Oddo BHF reste 'neutre' et ajuste sa cible

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Rothschild & Co., avec un objectif de cours réduit de 48 à 46,6 euros, 'afin de tenir compte du paiement du dividende ordinaire de 2022 de 1.4 E payé la semaine dernière', explique l'analyste.



Oddo BHF évoque aussi le projet de Concordia (holding de la famille Rothschild) qui a déposé hier une offre publique d'achat simplifiée sur les actions Rothschild & Co au prix de 46.6 E par action dans l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.



'Pour rappel, le prix de 46.6 E sera ajusté à 38.6 E à la suite du détachement de la distribution exceptionnelle de 8 E par action', souligne le broker.



Selon le calendrier indicatif du projet d'offre, l'offre devrait débuter le 24 juillet et se terminer le 8 septembre prochain.



