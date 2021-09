Rothschild & Co : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Rothschild & Co, avec un objectif de cours relevé à 45 euros, contre 37.2 euros précédemment.



En effet, la société a publié un résultat net part du groupe de 346 ME au titre du 1er semestre, soit une hausse de 477% en publié, un chiffre très supérieur aux attentes. Oddo note d'ailleurs ' une bonne dynamique ' dans les trois métiers du groupe, en particulier en Global Advisory et en Merchant Banking.



Le groupe a ainsi confirmé son intention de distribuer en octobre un dividende intermédiaire de 1.04 euro par action, correspondant à la non-distribution du dividende 2019 (0.85 E) et à la partie du dividende 2020 qu'il n'a pas pu distribuer du fait des contraintes réglementaires (0.19 E).



Selon Oddo, il n'est d'ailleurs pas à exclure que Rothschild & Co distribue, en plus du dividende ordinaire, un dividende spécial au titre de 2021.







