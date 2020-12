En achetant Banque Pâris Bertrand, Rothschild fait un saut quantique à Genève

Genève (awp) - Rothschild & Co Bank va s'emparer de l'établissement genevois Banque Pâris Bertrand. Cette acquisition permet à la filiale suisse du groupe français Rothschild & Co de plus que doubler ses effectifs et sa masse sous gestion dans la Cité de Calvin.

Présent à Genève et Luxembourg, Banque Pâris Bertrand gère environ 6,5 milliards de francs suisses d'actifs, indique mercredi Rothschild & Co. Sa clientèle est composée de familles fortunées, de family offices et d'investisseurs institutionnels, suisses principalement.

Cette opération permettra à Rothschild & Co de dépasser les 20 milliards de masse sous gestion en Suisse. Les volumes gérés à Genève vont atteindre environ 10 milliards de francs suisses. La finalisation de la transaction devrait intervenir au 1er trimestre 2021.

Après l'opération, la division Banque privée du groupe parisien disposera d'un volume d'actifs dépassant les 75 milliards d'euros.

Tous les employés repris

La banque basée à Zurich a décidé de procéder à cette acquisition, motivée par la stratégie et la culture similaires de son homologue genevoise. Environ 90% des actifs de cette dernière proviennent de clients disposant d'une fortune de plus de 5 millions de francs suisses. Banque Pâris Bertrand apporte également des capacités d'investissement complémentaires au Luxembourg.

"C'est l'acquistion que nous souhaitions réaliser à Genève. Le 'match' est parfait. (...) Il s'agit d'une banque assez jeune et qui n'a pas de problèmes hérités du passé", a indiqué à AWP Laurent Gagnebin, directeur général de Rothschild & Co Bank.

Les deux associés fondateurs de la banque, Pierre Pâris et Olivier Bertrand, vont rejoindre Rothschild & Co en qualité de vice-présidents exécutifs. Ils continueront à servir leurs clients avec les équipes actuelles, selon le communiqué. Nommé Banque Pâris Bertrand Sturdza jusqu'en 2018, l'établissement avait changé de nom suite au départ du banquier Eric Sturdza.

Les 50 employés genevois de Banque Pâris Sturdza et les 8 collaborateurs du bureau luxembourgeois seront repris. Rothschild & Co emploie actuellement 240 personnes, dont 35 dans la Cité de Calvin. "Nous nous attendons à une accélération de la croissance organique à Genève", grâce notamment à la progression à 80 employés côté romand, selon Laurent Gagnebin.

"Après 11 ans de résultats exceptionnels et de croissance ininterrompue, le moment était venu de joindre nos forces à celles de Rothschild & Co afin d'être mieux positionnés pour saisir des opportunités de développement et pour faire face à l'environnement réglementaire de plus en plus complexe", indique M. Pâris, cité dans le communiqué.

