Le réassureur Scor met fin à son litige avec Barclays

Paris (awp/afp) - Le réassureur français Scor, qui vient de se réconcilier avec son compatriote Covéa après de longs mois d'un rugueux conflit, a annoncé lundi avoir également mis fin au contentieux qui l'opposait à la banque britannique Barclays, impliquée dans la tentative de rachat de Scor par Covéa en 2018.

"Compte tenu de certains engagements pris par Barclays et Scor, les deux parties ont mis fin au différend qu'elles avaient porté devant la High Court of Justice de Londres, à des conditions mutuellement acceptables", a fait savoir le réassureur dans un communiqué laconique.

Cette annonce est la conséquence directe de l'accord annoncé jeudi entre l'assureur mutualiste Covéa (marques MMA, MAAF et GMF) et Scor, qui ont signé un "protocole d'accord transactionnel" mettant fin à un conflit qui les opposait depuis 2018 et le rachat avorté du deuxième par le premier.

À l'origine de ce qui a par la suite dégénéré en guerre médiatique et judiciaire, la proposition "amicale" de Covéa - premier actionnaire de Scor avec un peu plus de 8% du capital - à la fin de l'été 2018 de racheter le réassureur.

Mais ce dernier avait sèchement rejeté l'offre au nom de son indépendance, et les relations entre les deux sociétés n'avaient ensuite fait que se détériorer.

Très remonté, le réassureur avait également engagé des poursuites contre les banques Barclays et Rothschild, qui avaient respectivement financé et conseillé Covéa dans sa tentative infructueuse de rachat. Si celle contre Rothschild avait rapidement été abandonnée, celle contre Barclays était jusqu'à présent toujours en cours et les premières audiences devaient débuter ce lundi.

