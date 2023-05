Les ventes de Rothschild & Co au premier trimestre chutent de 10 % en raison de la baisse des transactions

Rothschild & Co, la banque d'investissement cotée à Paris en cours de privatisation par ses propriétaires, a enregistré mardi une baisse de 10 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, l'activité mondiale de fusions et acquisitions ayant atteint son niveau le plus bas depuis plus de dix ans.

La banque, contrôlée par la dynastie financière éponyme et dirigée par Alexandre de Rothschild, a déclaré que le revenu total du groupe sur les trois premiers mois de 2023 a chuté à 606,2 millions d'euros (667,30 millions de dollars), contre 675,3 millions d'euros en 2022.

Le chiffre d'affaires du conseil en fusions-acquisitions, la plus grande activité de Rothschild, a chuté de 29% à 219 millions d'euros, a déclaré la firme, tandis que les revenus de la structuration et du conseil en financement d'entreprise ont augmenté de 4% à 108 millions d'euros.

L'unité de gestion de patrimoine et d'actifs de Rothschild s'en est mieux sortie, avec des ventes en hausse de 20 %, tandis que sa division de capital-investissement a vu ses revenus chuter de 24 % à 72 millions d'euros, en raison de la baisse des valorisations non réalisées dans les fonds dédiés.

Concordia, la holding de la famille Rothschild, envisage de privatiser la banque, arguant qu'elle n'a plus autant besoin d'accéder aux marchés des capitaux et que les activités sont mieux évaluées sur la base de leurs perspectives à long terme plutôt que de leurs performances à court terme.

Mardi, le groupe a déclaré que Concordia était "en bonne voie" pour déposer sa proposition de rachat d'ici la fin du mois de juin de cette année.

L'offre de 48 euros par action, dividendes compris, valorise la banque à 3,7 milliards d'euros, et se traduira par l'entrée dans le capital de l'entité privée de trois des familles les plus riches de France, dont les propriétaires de la marque de mode Chanel et la famille Peugeot, à hauteur de 5 % chacune.

Rothschild a déclaré qu'elle s'attendait à une "incertitude significative" sur l'activité de transaction pour le reste de l'année et qu'elle restait "prudente" dans l'évaluation des perspectives pour 2023 dans ce domaine. (1 $ = 0,9084 euros) (Reportage de Mathieu Rosemain ; Rédaction de Sharon Singleton)